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    Faroe Adaları - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Faroe Adaları - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor.
    • 25.09.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 08:41
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    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında pazar günü Faroe Adaları'yla karşılaşacak.

    Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

    Faroe Adaları - Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Altay, Onur, Cenk, Ravil, Rıdvan, Tolga, İsmail, İrfan Can, Yunus, Serdar Gürler, Umut Bozok.

    Faroe Adaları: Nielsen, Sorensen, Askam, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalio, Andreasen, Joensen, Meinhard Olsen, Edmundsson, Andrasson Olsen.

    Faroe Adaları - Türkiye maçının muhtemel 11 leri #2


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