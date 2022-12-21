Fas Kralı, milli takım oyuncularını anneleriyle birlikte kabul etti

Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, Kraliyet nişanıyla ödüllendirildi.

Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Afrika'nın gururu oldu.

Turnuvayı 4. bitiren takımın oyuncuları, ülkelerinde şampiyon gibi karşılandı.

Kral ödülendirdi

Fas Kralı 6. Muhammed, milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

Fas Kralı, tüm milli takım ekibine Kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdı.

Irkçılık yapılan anneler de çağırıldı

Görüşmeye futbolcuların anneleri de davet edildi. Danimarkalı bir sunucunun ırkçılık yaptığı anneler, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Fas Kralı, milli takımı ve anneleri kabul etti VİDEO