Petrol
80.11
0.15%
Euro
19.8418
0.16%
Dolar
18.6665
0.08%
Altın
1.089
-0.07%
Borsa
5455
0.66%
Bitcoin
319.507
0.07%
BTXN Coin
7.45
-5.45%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Fas Kralı, milli takım oyuncularını anneleriyle birlikte kabul etti

    Fas Kralı, milli takım oyuncularını anneleriyle birlikte kabul etti

    Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, Kraliyet nişanıyla ödüllendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Afrika'nın gururu oldu.

    Turnuvayı 4. bitiren takımın oyuncuları, ülkelerinde şampiyon gibi karşılandı.

    Kral ödülendirdi

    Fas Kralı 6. Muhammed, milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

    Fas Kralı, tüm milli takım ekibine Kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdı.

    Irkçılık yapılan anneler de çağırıldı

    Görüşmeye futbolcuların anneleri de davet edildi. Danimarkalı bir sunucunun ırkçılık yaptığı anneler, çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

    Fas Kralı, milli takımı ve anneleri kabul etti VİDEO

    Fas

    Fas

    Fas

    Fas

    Fas

    Fas

    Danimarkalı sunucudan Faslılara ırkçılık haberi

    Fas Kralı, milli takım oyuncularını anneleriyle birlikte kabul etti #7


    'Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım'
    Dünya

    'Aptal birini bulur bulmaz CEO'luğu bırakacağım'

    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
    Medya

    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Görüş Bildir