Fas Milli Futbol Takımı, depremzedeler için kan bağışında bulundu 8 Eylül gecesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelen Fas'ta milli takım futbolcuları, afetzedelere destek için kan bağışı yaptı.

AA Fas Milli Futbol Takımının oyuncuları, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında dayanışma ve destek için kan bağışında bulundu. "Atlas'ın Aslanları" lakabıyla tanınan Fas Milli Takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların kan bağışı yaptığı bildirildi. "Atlas'ın Aslanları kan bağışı kampanyasına destek veriyor" Kan bağışı yapan futbolcuların fotoğraflarına yer verilen açıklamada, "Atlas'ın Aslanları kan bağışı kampanyasına destek veriyor" mesajı paylaşıldı. Kazablanka Kan Merkezi Müdürü Doktor Emel Derid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet sonrasında kan ihtiyacının olduğunu belirterek, vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısında bulunmuştu. Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül tarihinde yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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