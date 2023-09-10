Fatih Terim: Büyük turnuvalarda olmak zorundayız 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşan Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski futbolcuları, depremzedeler yararına yeniden rakip oldu. Maçın ardından takımın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz çok önemli bir milletiz ve halkız. Büyük turnuvalarda olmak zorundayız" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için İsviçre'de önemli bir organizasyon yapıldı.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre'nin milli futbolcuları, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Stade de la Tuiliere'de yardım maçında karşı karşıya geldi.

Müsabaka 2-2 sona ererken, Türkiye'nin gollerini Semih Şentürk ile penaltıdan Volkan Demirel kaydederken, İsviçre'nin gollerini ise Eren Derdiyok ile Matias Vitkieviez attı.

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"Büyük turnuvalarda olmak zorundayız"

O dönemin A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim oynanan gösteri maçından sonra açıklamalarda bulundu. 70 yaşındaki teknik adam, sözlerine şu şekilde başladı:

İsviçre'de yine 2008 havası var. Hava sıcak, benim beyaz gömlekli terli halime alışkınsınızdır. Biz çok önemli bir milletiz ve halkız. Büyük turnuvalarda olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi... Bizim ülkemizin bu potansiyeli var. Bu tür organizasyonlarda bulunmak zorundayız.

"Bu maçın bir tekrarı için karar verdik"

Yardım maçında olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Terim, şu sözleri sarf etti: