AA & Ensonhaber

Fehime Bülbül’ün bilek güreşi serüveni, bir gün kuzeniyle eğlence amaçlı yaptığı karşılaşmayı kazandığında başladı. Ardından kardeşlerini de mağlup eden Fehime, bu sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi. Azmi ve kararlılığı sayesinde 2023 yılında katıldığı ilk Gençler Türkiye ve Avrupa Şampiyonaları’nda zirveye çıkarak birinci oldu.

Bu etkileyici başlangıcın ardından katıldığı turnuvalarda başarılarına yenilerini ekleyen Fehime, sağ ve sol kolda toplam 3 dünya ikinciliği ile birlikte bir Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bilek güreşine henüz bir yıl önce başlayan genç sporcu, kısa sürede 6 madalya kazanarak bu alandaki yeteneğini tüm dünyaya kanıtladı.

Fehime, merakla başlayan bu yolculuğun hayatını değiştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

Bu sporda kendimi buldum ve her geçen gün daha iyiye gitmek için çalışıyorum. Kazandığım madalyalar, azmimin ve emeğimin karşılığı.

"TEK HEDEFİM, KİKİ KOLDA DA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

İlk olarak lisede öğretmeninin desteğiyle okulda başladığı bilek güreşi sporunu ilerletmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi antrenörü Şehmus Gültekin nezaretinde antrenmanlar yaptığını aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

Şehmus hocamla çalışmalara başladıktan sonra 2023 ve 2024 yıllarında katıldığım turnuvalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikincisi olmayı başardım. Çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum, her çalışmam yaklaşık 3 saati buluyor. Şimdiki tek hedefim 2 kolda da dünya şampiyonluğunu kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak. Çevremdeki birçok kişi bu spora başladığımda bunun bir 'erkek sporu' olduğunu ve yapamayacağımı söylediler ama ben inat ettim, başardım ve bu dereceleri elde ettim. Benim gibi genç kızlara tavsiyem bazı şeyleri aşın, kimseyi dinlemeyin ve kendi hedeflerinize doğru ilerleyin.

ANTRENÖRÜ, ÖĞRENCİSİNDEN MEMNUN

Milli takım ve Büyükşehir Belediyesi bilek güreşi antrenörü Şehmus Gültekin ise yıllardır şampiyonlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Daha önceleri salon sıkıntılarının olduğunu ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük'ün destekleriyle bir salona kavuştuklarını ifade eden Gültekin, şunları söyledi: