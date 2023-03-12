Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen, milli takımı bıraktı 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Belçika Ligi takımlarından Antwerp'te forma giyen golcü futbolcu Vincent Janssen milli takım kariyeri adına önemli bir karara imza attı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Janssen'in Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.

Kişisel sebeplerden dolayı bu kararı aldı

Açıklamada, Hollanda'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4 ve 27 Mart'ta Fransa ve Cebelitarık ile oynayacağı aday kadroya davet edilen Janssen'in, bırakma kararını kişisel sebepler ve futbolla dolu takvimi sebebiyle aldığı belirtildi.

Fenerbahçe formasını 18 maçta giymişti

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu başında İngiltere'nin Tottenham takımından kiraladığı Janssen, sarı-lacivertli formayla 18 karşılaşmada oynamıştı.