Fenomen Ronaldo'dan Jorge Jesus yorumu

Brezilya'nın futbol efsanesi Ronaldo Nazario, Tite sonrası milli takım teknik direktör adayları için açıklama yaptı.

2022 Katar Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya, Tite'nin ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör arayışları sürerken Ronaldo'dan flaş açıklamalar geldi.

A Bola'nın derlediği habere göre, Sambacıların efsane oyuncularından Ronaldo Nazario, Jorge Jesus'un arasında bulunduğu aday teknik direktörler için değerlendirmede bulundu.

"Bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum, uluslararası isimler"

Brezilyalı Ronaldo takımına başına gelmesi için olası isimler olan Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni ve Abel Ferreira arasında favorisini şu sözlerle anlattı:

"Bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum, uluslararası isimler. Fakat benim adayımı soracak olursanız o, Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör."





"Guardiola'ya bir ilgi vardı ve ekibiyle de görüşüldü"

Tite'nin ayrılığıyla birlikte öne çıkan diğer bir dev isim Pep Guardiola'nın da takımın başına geçme ihtimalini Ronaldo şöyle değerlendirdi:

"Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı ve ekibiyle de görüşüldü. Ancak o Manchester City ile sözleşmesini uzatmayı tercih etti. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum.

Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler."