Ferdi Kadıoğlu: Kendimi çok iyi, motive hissediyorum

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Motivasyonundan bahseden Ferdi, "Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

"O MAĞLUBİYET AĞIR OLMUŞTU"

İspanya maçına da değinen Ferdi, "İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar." ifadelerini kullandı.

"RAKİP SAVUNMALARIN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYORUZ"

Kenan Yıldız'dan da bahseden Kadıoğlu, "Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.