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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu
İskoçya maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ilk tanıya göre Hamstring sakatlığı geçirdi. Yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- 17.11.2022 - 10:36
- Güncelleme : 17.11.2022 - 11:04
Dünya Kupası arası hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlanarak kenara geldi. Ferdi'nin yerine oyuna Eren Elmalı dahil oldu.
En az 3 hafta
MR öncesinde ilk tanı sağlık ekibi tarafından konan milli futbolcunun, Hamstring sakatlığı geçirdiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi.
Başarılı oyuncu, ekstra bir sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası arasında olunması nedeniyle yüksek ihtimalle maç kaçırmayacak.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maçta 2 asist yaptı.