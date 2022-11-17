Petrol
92.75
-0.12%
Euro
19.3521
0.10%
Dolar
18.6198
0.16%
Altın
1.058
-0.16%
Borsa
4583
-1.83%
Bitcoin
315.502
-1.21%
BTXN Coin
6.45
-10.91%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu

    Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu

    İskoçya maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ilk tanıya göre Hamstring sakatlığı geçirdi. Yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
    • 17.11.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya Kupası arası hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlanarak kenara geldi. Ferdi'nin yerine oyuna Eren Elmalı dahil oldu.

    Ferdi Kadıoğlu nun sakatlık durumu #1

    En az 3 hafta

    MR öncesinde ilk tanı sağlık ekibi tarafından konan milli futbolcunun, Hamstring sakatlığı geçirdiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

    Başarılı oyuncu, ekstra bir sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası arasında olunması nedeniyle yüksek ihtimalle maç kaçırmayacak.

    23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maçta 2 asist yaptı.

    Ferdi Kadıoğlu nun sakatlık durumu #2


    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?
    Teknoloji

    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Rus ekonomisi resesyona girdi
    Dünya

    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Görüş Bildir