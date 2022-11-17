Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu

İskoçya maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ilk tanıya göre Hamstring sakatlığı geçirdi. Yıldız oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Dünya Kupası arası hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlanarak kenara geldi. Ferdi'nin yerine oyuna Eren Elmalı dahil oldu.

En az 3 hafta

MR öncesinde ilk tanı sağlık ekibi tarafından konan milli futbolcunun, Hamstring sakatlığı geçirdiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

Başarılı oyuncu, ekstra bir sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası arasında olunması nedeniyle yüksek ihtimalle maç kaçırmayacak.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maçta 2 asist yaptı.