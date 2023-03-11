Fransa'da Benzema ve Deschamps krizi Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, milli takım çalıştırıcısı Didier Deschamps'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından, tecrübeli isme "yalancı" dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e penaltılar sonunda mağlup olan Fransa, turnuvayı 2018'in ardından üst üste ikinci kez kazanma şansını yitirmişti.

Organizasyonun başında ise Fransa'nın başı sakatlıklarla belaya girmişti. Avrupa ülkesi, Karim Benzema, Christopher Nkunku, Paul Pogba ve Ngolo Kante gibi önemli isimlerini Dünya Kupası'nda kullanamamıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 2015-2021 yılları arasında Mathieu Valbuena ile yaşadığı sıkıntıların ardından milli takımdan uzak kalan Karim Benzema, Didier Deschamps ile problem yaşıyor.

"Kimseye haber vermeden gittiğini öğrendim"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Benzema'nın sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Karim'e acelemiz olmadığını ve sakatlığını halletmesi gerektiğini söyledim. Uyandığımda kimseye haber vermeden gittiğini öğrendim. Karim bana hazır olmadığını söylemişti."

Deschamps'a yalancı dedi

Golcü oyuncu, bu açıklamaların ardından Deschamps için sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Benzema, Fransız çalıştırıcının sözlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı ve "Yalancı" ifadesini yazdı. Benzema bu paylaşımına ayrıca palyaço emojisi koydu.