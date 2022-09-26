Gazeteciyle dalga geçen Kuntz'un 'en iyi 1. olma planı' tutmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stephan Kuntz'un Türk medyasına gönderme yaparak gruptan en iyi 1. olarak çıkma hayali, Faroe Adaları yenilgisiyle yarım kaldı.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

"Siz Türk medyasını tanımıyorsunuz herhalde"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Stephan Kuntz, "Faroe Adaları'nda daha önce oynanan maç 1-1 bitti. Yarın yine böyle bir ikramınız olur mu?" şeklinde bir soruya ise, "Siz Türk medyasını tanımıyorsunuz herhalde." diyerek cevap vermişti.

"Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum"

Stefan Kuntz, "Tabii ki rakibe saygımız var ama biz kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

B Ligi'ne yükselmiş olsak da, Alman teknik adamın düşüncesinin aksıne, ne yazık ki kötü bir maç ve kötü bir skorla turnuvayı bitirdik.