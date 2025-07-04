Hakan Balta, Vincenzo Montella'nın yardımcısı oldu

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrılmıştı.

Hakan Balta, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu.

MONTELLA'NIN YARDIMCISI OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise 42 yaşındaki futbol adamının yeni görevi belli oldu.

Balta, A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığına getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denildi:

A Milli Takımımızda Selçuk Şahin'in ayrılışıyla boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski millî futbolcularımızdan Hakan Balta getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Hakan Balta'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.

HAKAN BALTA KİMDİR?

23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. CSV 97, SC Siemensstadt, Reinickendorfer Füchse ve Hertha Berlin kulüplerinde oynadıktan sonra 2003 yılında Vestel Manisaspor'a transfer oldu. 4 yıl bu kulüpte forma giydi ve 2004/05 sezonunda Süper Lig'e terfi eden takımda yer aldı. 2007 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 11 yıl forma giyen eski A Millî futbolcu, bu takımla 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

A Millî Takım ile ilk maçına 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta çıkan Hakan Balta, toplamda 50 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale ulaşarak efsaneleşen A Millî Takımımızın bu turnuvadaki tüm maçlarında sahaya çıkan Balta, A Millî Takımımız ile EURO 2016 tecrübesi de yaşadı.

Süper Lig'de 300'ün üzerinde karşılaşma oynadıktan sonra, faal oyunculuk kariyerini 2018 yılında noktalayan Hakan Balta, yurt dışında aldığı futbol yönetimi ve antrenörlük eğitimlerinin ardından 2020 yılından başlayarak Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol şubesinde iki yıl boyunca idari direktör yardımcılığı yaptı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Balta, 2022 yılından beri Galatasaray Futbol Akademisi'nde U19 Takımı Teknik Direktörü olarak çalışıyordu.