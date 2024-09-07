Hakan Çalhanoğlu'dan Ballon d'Or açıklaması: Kazanmam zor ama gururluyum Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Takım'da Halkan Çalhanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, Ballon d'Or adayları arasında olduğu için gururlu olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşılaşan A Milli Takım, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

"GALLER BİZİ ZOR DURUMA SOKTU"

Hakan Çalhanoğlu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. 1 puan aldık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli." dedi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap veren başarılı orta saha oyuncusu, "Çok şükür daha iyiyim. 4 gündür dinleniyorum. İyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah." sözlerini sarf etti.

"ZOR AMA LİSTEDE OLMAK BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR"

Arda Güler'in en iyi genç oyuncu listesinde olması ve kendisinin Ballon d'Or adayları listesinde olmasıyla ilgili soruya cevap veren yıldız futbolcu şöyle dedi:

"İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için."

TARAFTARA MESAJ

Hakan son olarak İzlanda maçının İzmir'de oynanacak olmasıyla ilgili taraftara mesaj yolladı ve, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz, bizi desteklesinler. Hedefimiz liderlik. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız." açıklamasında bulundu.