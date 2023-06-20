Halil Umut Meler, Almanya - Kolombiya hazırlık maçını yönetecek Bu akşam Almanya ile Kolombiya arasında oynanacak hazırlık maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İHA

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya ile Kolombiya takımları arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasına Almanya Futbol Federasyonu tarafından ismen davet edildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun onayı ile atanan Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Bütün hakemler duyuruldu

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak yer alacak.