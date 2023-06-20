Halil Umut Meler, Almanya - Kolombiya hazırlık maçını yönetecek
İHA

FIFA kokartlı Halil Umut Meler, Almanya ile takımları arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasına Almanya Futbol Federasyonu tarafından ismen davet edildi.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun onayı ile atanan Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Bütün hakemler duyuruldu

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak yer alacak.

Halil Umut Meler, Almanya - Kolombiya hazırlık maçını yönetecek