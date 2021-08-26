Halter ve tekvandoda Avrupa'da genç sporculardan madalya yağmuru

Sporcularımız Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş madalya; Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Son yıllarda özellikle genç sporcularımızın bireysel branşlarda elde ettikleri uluslararası başarılar devam ediyor.

SAMİ BAKİ KIYMET'TEN 5 AVRUPA REKORU

Polonya'nın Ciechanow kentinde devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'da 15 Yaş Altı erkekler 96 kiloda yarışan Sami Baki Kıymet, koparmada 127 kiloyla altın, silkmede 145 kiloyla altın, toplamda ise 272 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda 5 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

BÜŞRA CAN AVRUPA İKİNCİSİ

Büşra Çan, 15 Yaş Altı kızlar 81 kiloda 84 kiloyla gümüş, silkmede 100 kiloyla gümüş, toplamda 184 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti.

17 Yaş Altı kategorisinde 64 kiloda yarışan Zerda Çağlar, koparmada 78 kiloyla gümüş madalya alırken, silkmede 95 kilo ve toplamda 173 kiloluk dereceleriyle 4. sırada yer aldı.

"ALT YAPIDAKİ BAŞARILAR GURURLANDIRIYOR"

Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, elde edilen başarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Madalyaya uzanan genç sporcularımızı, kulüplerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Halter olarak özellikle alt yapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

AVRUPA'DA 50 MADALYA TOPLADIK

Şampiyonada millilerimizin madalya sayısı 21 altın, 20 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 50 madalyaya ulaştı.

TEKVANDODA GÖRKEM POLAT AVRUPA ŞAMPİYONU

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 1’er altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Ümitler kategorisinde erkekler 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde kızlar 59 kiloda Ceren Çetinel gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.