TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na karşı 2-1 yenilmesinin kabul edilmez olduğunu, bunun yanında Kuntz'un görevine devam edeceğini söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım , Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenildi.

Başkent Torshavn'da bulunan Torsvollur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Joan Edmundsson kaydetti.

Milliler'in tek golü ise 89. dakikda Serdar Gürler'den geldi.

Kunzt: "Yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum"

3-3 bitten Lüksemburg maçının ardından Faroe Adaları'na 2-1 kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken, maç sonu ayrılık iddialarını yalanlayan Alman hoca, "Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop: "Hocayla devam ediyoruz"

90 dakikanın ardından TRT Spor'a konuşan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Kuntz'un görevine devam edeceğini vurgulayarak, "Yola devam ediyoruz. Kararlıyız. Burada soru işareti var mı? Burada bir iddia var. Benim bir yorumum, bu iddiayı kapatır. 'Biz hocayla devam ediyoruz' diyorum sorumlu olarak. Gerçek bu" diye konuştu.

Hamit Altıntop: Bu yenilgi kabul edilemez - VİDEO

Alınan sonucun kabul edilemez olduğunu belirten Altıntop, "Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum." dedi ve ekledi:

"Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz"

"4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor."





'Oyuncularımıza hissettireceğiz'

"Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz."