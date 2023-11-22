Hırvatistan, Ermenistan'ı yenerek EURO 2024 biletini aldı! EURO 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçında Hırvatistan, Ermenistan'ı 1-0 mağlup ederek Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılım hakkı sağladı.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda son hafta maçları oynandı. A Milli Takımımızın grubunda Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan ile Oleksandr Petrakov'un çalıştırdığı Ermenistan karşı karşıya geldi.

Stadion Maksimir'de oynanan müsabakayı ev sahibi takım Hırvatistan, 1-0'lık skorla kazandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Ante Budimir attı.

Hırvatistan, EURO 2024 vizesi aldı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, mücadeleye ilk 11'de başladı ve etkili kurtarışlar yaparak Ermenistan'ın gol bulmasına engel oldu.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, milli takımımızın da bulunduğu grubu 16 puanla ikinci sırada bitirerek EURO 2024 vizesi aldı. Ermenistan ise 8 puanla grubu 4. noktaladı.