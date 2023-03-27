Hırvatistan Milli Takımı, Bursa'ya geldi EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'yla yarın karşılaşacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı, maç için Bursa'ya geldi.

AA

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında evinde Galler ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Hırvatistan, A Milli Takım ile yapılacak maç öncesinde müsabakanın oynanacağı Bursa'ya vardı.

Hırvatistan, son antrenmanını bugün yapacak

Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen Hırvatistan kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı Osmangazi ilçesindeki otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti.

Hırvatistan Milli Takımı, karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı konuk edeceği D Grubu ikinci hafta maçı, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.