Hırvatistan - Türkiye maçının biletleri 8 dakikada bitti
İHA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak.

Hırvatistan’ın Osijek kentinde oynanacak maçın biletlerinin satışa çıktıktan 8 dakika sonra tükendiği açıklandı.

"Tüm biletler 15.28 ile 15.36 saatleri arasında tamamen satıldı"

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili açıklamada, şöyle denildi:

Beklentiler doğrultusunda, Hırvatistan - Türkiye maçına olan ilgi, Opus Arena Stadyumu’nun kapasitesini (bu karşılaşma için 13 bin izleyici) aştı ve mevcut tüm biletler 15.28 ile 15.36 saatleri arasında tamamen satıldı.

Hırvatistan - Türkiye maçının biletleri 8 dakikada bitti

"Türkiye karşılaşmasında bizi dolu bir stadın beklediğini biliyoruz"

Stadyumun yüzde 5’lik kısmının Türk taraftarlara ayrıldığı ve dört tribünün tamamı için biletlerin satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Rezerve edilip, ödemesi yapılmayan biletlere bağlı olarak ilerleyen günlerde daha fazla biletin satışa çıkması ihtimali bulunuyor. Türkiye karşılaşmasında bizi dolu bir stadın beklediğini biliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)