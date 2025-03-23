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İbrahim Hacıosmanoğlu, Sandor Csanyi ile bir arada

İbrahim Hacıosmanoğlu, Sandor Csanyi ile bir arada A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile deplasmanda karşılaştığı müsabakanın öncesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile görüştü.