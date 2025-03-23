İbrahim Hacıosmanoğlu, Sandor Csanyi ile bir arada

Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Macaristan ile deplasmanda karşılaştığı müsabakanın öncesinde Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile bir araya geldi.
Karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da gerçekleşen görüşmede başkanlar, müsabaka için birbirlerine başarılar diledi.
HEDİYE TAKDİMLERİ YAPILDI
Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.
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