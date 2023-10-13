İsmail Yüksek'ten galibiyet açıklaması: Anlatılmaz yaşanır Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, galibiyet ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında A Milli Takım, Hırvatistan karşısında 1-0 galip geldi.

A Milli Takımda orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.,

"Anlatılmaz yaşanır"

İsmail Yüksek,"Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu." dedi.

"Mükemmel oynadık"

"Bu gece uyuyamayacağız. Biz neden onları yenmeyelim diye maç öncesi çok konuştuk." diyen başarılı futbolcu, "Kalemize şut atmadılar neredeyse. Mükemmel oynadık ve sahada isteyen ve mücadele eden bir Türkiye vardı. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

"Konya'da son kıvılcımı atalım"

Montella için görüşlerini aktaran İsmail Yüksek, "Hafta başından beri kazanmak için her şeyi yaptı. Bize güven verdi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Onların da çok emeği var. Tüm ülkemize armağan olsun" açıklamasında bulundu.

İsmail Yüksek, son olarak Letonya maçı için, "Konya'da pazar günü gelip bizi desteklesinler. Son kıvılcımı orada atalım ve beraber Almanya'ya gidelim." açıklamasında bulundu.