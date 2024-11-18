İsrail, Belçika'yı yenmesine rağmen B Ligi'ne düştü
Haber Merkezi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta mücadelesinde İsrail ile Belçika karşı karşıya geldi.

Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi konumundaki İsrail, 1-0'lık skorla kazandı.

İsrail'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Yarden Shua kaydetti.

İSRAİL, B LİGİ'NE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte 4 puanda kalan Belçika, 3. sırada bitirdi. Belçika, A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynayacak.

Kazanmasına karşın 4 puanla son sırada kalan İsrail ise B Ligi'ne düştü.

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Emre Çalışkan
Editor