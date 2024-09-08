İzmir'de 37. kez A Milli Futbol Takımı maçı oynanacak İzmir, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

AA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

MİLLİLER, 9 EYLÜL TARİHİNDE 4 MAÇ YAPTI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

19 İL 36 STADYUM

Türkiye'de 19 il ve 36 statta 272 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda yapan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen statta da 3 müsabaka oynadı.

GÜRSEL AKSEL STADI, 2. KEZ EV SAHİBİ

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı.

Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.

14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

İSTANBUL'DA 145 KARŞILAŞMA

Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)