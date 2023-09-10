Japonya'dan Almanya'ya farklı tarife Japonya, hazırlık mücadelesinde güçlü rakibi Almanya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olduğu için doğrudan katılacak olan Almanya, hazırlık maçları oynamaya devam ediyor.

Hansi Flick'in takımı, özel maçta Asya'nın güçlü ülkelerinden Japonya ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Japonya 4-1 kazandı.

Japonya 4 golle geçti

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Ito, 22. dakikada Ueda, 90. dakikada Asano ve 90+2. dakikada Tanaka kaydetti. Almanya'nın tek golü 19. dakikada Leroy Sane'den geldi.

Almanya son 5 maçını kazanamadı

Japonya, Almanya'yı Dünya Kupası'nda da mağlup etmişti. Panzerler, çıktığı son 5 maçı kazanamadı.

Almanlar, Japonya, Kolombiya, Polonya, ve Belçika'ya mağlup olurken, Ukrayna ile berabere kaldı.

Öte yandan Japonya, sıradaki hazırlık maçında A Milli Takımımız ile karşılaşacak. 12 Eylül Salı günü saat 15.20'da başlayacak mücadele Belçika'da Cegeka Arena'da oynanacak.