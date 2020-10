Joachim Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, bir dönem çalıştırdığı Fenerbahçe'yi unutamadığını söyledi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi, bu akşam özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala TRT Spor'a konuştu.

"UNUTAMIYORUM"

Türkiye'deki günlerini asla unutmadığını ve çok güzel geçirdiğini söyleyen Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.