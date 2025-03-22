Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı

Haber Merkezi
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.
NELER OLMUŞTU?
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan ile mücadele ederken 11'de başlayan Kaan Ayhan sakatlanmıştı.
Maçın 26. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Kaan'a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekibi yapmıştı.
Daha sonra devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girmişti.
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