Kazakistan, geriye düştüğü maçta Danimarka'yı yendi EURO 2024 Elemleri H Grubu ikinci maçında Kazakistan, 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 mağlup etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemleri H Grubu ikinci maçında Kazakistan ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Astana Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Kazakistan oldu.

Kazakistan geri döndü

Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı. Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Höjlund'dan geldi.

Golü attı, kırmızı gördü

Kazakistan'da galibiyet golünü atan Aymbetov, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Danimarka, ilk kez yenildi

Danimarka bu mağlubiyetle grupta ilk kez kaybetti. Kazakistan ise ilk kez kazandı.

Grubun bir sonraki maçında Danimarka, 6 Haziran'da Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Kazakistan ise San Marino deplasmanına gidecek.