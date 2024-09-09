Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında hat-trick yaptı Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

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UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı 3-1 mağlup etti.

Millilerin 3 golü de Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından geldi.

25 yaşında futbolcu ilk golünü 2. dakikada atarken, 52 ve 88. dakikalarda da topu filelere gönderdi.

MİLLİ TAKIMDA 9. GOLÜNÜ ATTI

Galibiyetin mimarı olan Kerem, 2021 yılında giymeye başladığı A Milli Takım formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçıyla birlikte milli formayı 36. kez terletirken 9. golüne ulaştı.

Millilerde son olarak Burak Yılmaz, Mart 2021'de Hollanda'ya karşı hat-trick yapmıştı.