Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım kampından ayrıldı TFF, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun verilen izin nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve eşi hamileliğinin son dönemin olduğu için izin verilen Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

Kararı TFF duyurdu

TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.