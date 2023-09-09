Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım kampından ayrıldı

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A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve eşi hamileliğinin son dönemin olduğu için izin verilen Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.
Kararı TFF duyurdu
TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.
Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.