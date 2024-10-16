Kerem Aktürkoğlu'nun golü Uluslar Ligi'nde haftanın golüne aday

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A Milli Takım’ın, Uluslar Ligi’nde attığı sekiz golün dördünün altına imza atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ı pişman etti.

Sarı-kırmızılı forma altında 177 maçta 46 gol atan, 42 de asist yapan yıldız futbolcu, dönem dönem eleştirilmiş, son zamanlarda taraftarlarla arasına kara kedi girmiş, hatta ıslıklandığı bile olmuştu.

12 milyon euroya Benfica’ya gittikten sonra el üstünde tutulan, Portekiz devindeki beş maçında dört gol atıp iki de asist yapan Kerem, İzlanda karşısındaki futboluyla bir kez daha parmak ısırttı.

AVRUPA'NIN DİLİNDE

25 yaşındaki futbolcu, Avrupa medyasında ‘süper yıldız’lığa aday bir profilde gösteriliyor. Hal böyle olunca da sarı-kırmızılı camiada ‘Kerem çok düşük bir rakama elden kaçtı’ eleştirileri yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi’nin X (Twitter) hesabı, milli futbolcunun Benfica formalı fotoğrafını, ‘Yetenek’ notuyla paylaştı. Portekiz gazeteleri de Kerem’in İzlanda karşısındaki performansına övgüler yağdırdı ve “Aktürkoğlu’nun sihirli golü” başlığını kullandı.

HAFTANIN GOLÜNE ADAY

Öte yandan bu muhteşem plase, Uluslar Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girmeyi başardı. Bakalım Kerem'in golü ödülü kazanabilecek mi...

(Görüntüler TV8'den alınmıştır)