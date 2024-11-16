Kosova, Romanya’yı UEFA’ya şikayet ediyor

AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu beşinci haftasında dün gece Romanya ile Kosova arasında ve uzatma dakikalarında yarıda kalan maç için Kosova Futbol Federasyonu hareketi geçti.

Federasyon, Romanya'yı UEFA'ya şikayet edecek.

"GÜVENSİZ BİR ATMOSFER OLUŞTURMUŞTUR"

FFK’nın yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kosova milli marşının okunması sırasında ‘Kosova Sırbistan’dır’ ve ‘Sırbistan’ gibi sloganların atılması, sahaya sert cisimlerin atılması gibi hakaret ve provokasyon içeren eylemler maç boyunca mevcut olup, oyuncularımız için kabul edilemez ve güvensiz bir atmosfer oluşturmuştur.

"UEFA'NIN KURAL İLE İLKELERİNE TAMAMEN AYKIRIDIR"

FFK, UEFA’nın disiplin organlarına sunulmak üzere delillerle desteklenecek bir şikayet hazırladığını duyurdu.

Maç sırasındaki provokasyonların ve ırkçı davranışların kınandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Maç, Rumen taraftarların sürekli olarak ırkçı ve Kosova karşıtı tezahüratlar yapması nedeniyle durduruldu. Bu tür ırkçı ve provakatif davranışlar, fair-play ruhuna, futbolun değerlerine ciddi zarar vermekte ve UEFA’nın kural ile ilkelerine tamamen aykırıdır.

Federasyon açıklamasında ayrıca Rumen taraftar gruplarınca Kosova bayrağının yakılmasını içeren görüntülere de yer verdi.

"İTİBARI MUHAFAZA ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da sosyal medya hesabından “Irkçılığın sporda yeri yoktur” notuyla yaptığı paylaşımda, dün geceki maçta yaşananların “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Çeku, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemize karşı yapılan her türlü ırkçılık ile hakareti kınıyoruz ve uluslararası futbol kurumlarını, spor etkinliklerinin bütünlüğünü korumak, devletler arasındaki saygı ve itibarı muhafaza etmek için harekete geçmeye çağırıyoruz.

MAÇ YARIDA KALDI

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu beşinci haftasında dün gece Romanya ile Kosova arasında Bükreş'te oynanan maç, Rumen taraftarların “Sırbistan” tezahüratları yapması nedeniyle Kosovalı futbolcuların sahayı terk etmesi üzerine uzatma dakikalarında yarıda kaldı.

ROMANYA, BAĞIMSIZLIĞI TANIMIYOR

Kosova’nın Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de ilan ettiği bağımsızlığını Romanya tanımıyor.