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- Larin'in gol attığı maçta Kanada, Cayman'ı 11-0 yendi
Larin'in gol attığı maçta Kanada, Cayman'ı 11-0 yendi
2022 Dünya Kupası elemelerinde Cayman Adaları ile karşı karşıya gelen Kanada, güçsüz rakibine acımadı. 11-0 biten karşılaşmada, Beşiktaşlı Larin de fileleri havalandırdı.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 08:51
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:35
Dünya Kupası'na katılmak için mücadelesini sürdüren Kanada, grup elemelerinde deplasmanda Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün oynayan Kanada, rakibini 11-0 gibi farklı bir skorla yenerek yükselişini sürdürdü.
Siyah-beyazlı takım formasıyla bu sezon oynadığı 34 maçta 18 gol atan Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı.
Kanada, Cayman Adaları'nı 11-0 yendi - İZLE
2 MAÇTA 4 GOL
13. dakikada arka direkte takımının 2. golünü atan Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.
Atiba ise bu mücadelede kadroda yer almadı.