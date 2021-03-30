Euro
9.7044
0.38%
Dolar
8.2449
0.55%
Altın
454.09
0.7%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
466.137
5.94%
EXEN Coin
20.81
-17.05%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C
    Larin'in gol attığı maçta Kanada, Cayman'ı 11-0 yendi

    Larin'in gol attığı maçta Kanada, Cayman'ı 11-0 yendi

    2022 Dünya Kupası elemelerinde Cayman Adaları ile karşı karşıya gelen Kanada, güçsüz rakibine acımadı. 11-0 biten karşılaşmada, Beşiktaşlı Larin de fileleri havalandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya Kupası'na katılmak için mücadelesini sürdüren Kanada, grup elemelerinde deplasmanda Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi.

    Baştan sona üstün oynayan Kanada, rakibini 11-0 gibi farklı bir skorla yenerek yükselişini sürdürdü.

    Siyah-beyazlı takım formasıyla bu sezon oynadığı 34 maçta 18 gol atan Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı.

    Kanada, Cayman Adaları'nı 11-0 yendi - İZLE

    2 MAÇTA 4 GOL

    13. dakikada arka direkte takımının 2. golünü atan  Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

    Atiba ise bu mücadelede kadroda yer almadı.

    Larin in gol attığı maçta Kanada, Cayman ı 11-0 yendi #1

    Larin in gol attığı maçta Kanada, Cayman ı 11-0 yendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir