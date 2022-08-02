Petrol
99.14
-0.89%
Euro
18.4173
0.26%
Dolar
17.9229
0.21%
Altın
1.023
0.41%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
413.637
-1.32%
BTXN Coin
9.57
-2.64%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu

    Çocuk yaşta yakalandığı lösemiyi yenerek haltere başlayan ve geçen yıl Avrupa Şampiyonu olan 17 yaşındaki Ceren Akarsu, başarısıyla göz doldurdu.
    • 02.08.2022 - 05:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kocaeli'de 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl mücadele vererek yenmeyi başaran Akarsu, ağabeyine özenerek haltere başladı.

    15 yaş altında 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu

    Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türkiye'deki şampiyonalarda başarı göstererek milli takıma seçilen Akarsu, geçen yıl Polonya'da yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 45, silkmede 57, toplamda ise 102 kilo ile 3 altın madalya kazandı.

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu - VİDEO

    Yeni başarılar için çalışmaya devam ediyor

    AA'nın haberine göre; Düzce'de antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Reyhan Elmalı gözetiminde Çilimli Spor Salonu'nda 1 Temmuz'dan beri kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 10-18 Ağustos'ta yine Polonya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyor.

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #1

    2012'de hastalığını yendi

    Milli halterci Ceren Akarsu, kan kanseri teşhisi konulduğunda ailesiyle çok zorluklar çektiğini ancak tedavi sürecini 2012'de bitirdiğini anlattı.

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #2

    Ağabeyi sayesinde haltere başladı

    Judo ve tekvando sporlarını denediğini fakat yapamadığı için ağabeyi sayesinde haltere başladığını aktaran Akarsu, "Hocam tekniğimi gördü ve beğendi. Haltere başlamadan önce hastalığım bitmişti fakat tabii ki ağrılar, zorluklar oluyordu. Onun haricinde hiçbir sıkıntım olmadı. Şu an daha iyiyim. Gençlerde ve büyüklerde Dünya ile Avrupa Şampiyonaları'nda hedeflerim var. İnşallah seneye Gençler Avrupa Şampiyonası'nda güzel derece yapmayı düşünüyorum." dedi.

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #3

    Ailesi önce tedirgin oldu

    Hastalığı atlattıktan sonra ailesi ve yakın çevresinin böyle bir sporla uğraşmasının tedirginliğini yaşadığını belirten milli sporcu, "Ailem korktu, daha sonrasında hocamla konuştular. Halteri yapmaya başlayınca baktılar bir şeyim yok, iyiyim, tepki vermediler. Onlar da mutlu oldu böyle olmasına." diye konuştu.

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #4

     

    Antrenör Aydın: "Hedefimiz Ceren kızımızla şampiyonluk"

    Antrenör Yasin Aydın da Ceren ile ilk defa birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Çalışma isteği, hırsı ve azmi çok güzel, bizi daha da iştahlandırıyor. Kendisi de çok iştahlı bir sporcu. İnşallah bu azmiyle çalışmaya devam ederse çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hedefimiz de Ceren kızımızla Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk. Bu hedefe de ulaştık mı Ceren'in önünün daha da açılacağına inanıyorum."

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #5

    Lösemiyi yenen Ceren, halterde Avrupa Şampiyonu oldu #6



    İlginizi Çekebilir

    Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor
    Transfer dosyası

    Dortmund, kanser olan Haller'in yerine Simeone'yi istiyor

    Kayseri'de polis ve savcı dolandırıcılığı: 100 bin TL kredi çektirdiler
    İç Haber

    Kayseri'de polis ve savcı dolandırıcılığı: 100 bin TL kredi çektirdiler

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir