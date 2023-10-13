Luka Modric'ten Türkiye yorumu: Bizi şaşırtmadı Hırvatistan milli takımının yıldız ismi Luka Modric, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Modric, "Çok kötü oynadık" dedi.

ensonhaber.com

Hırvat yıldız Luka Modric, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Modric yaptığı açıklamada, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Bu bizi biraz sarstı ama rakibimiz hak etti. Bizden çok daha iyi oynadılar. Oldukça kötüydük, uzun zamandır da böyle oynadığımızı hatırlamıyorum. Her şey elimizde bir sonraki maça çıkıp çok daha iyi oynamalıyız." dedi.

"Livakovic'i suçlayamayız"

Yenilen gol ile ilgili konuşan Modric şunu söyledi:

Kimseyi suçlamamalıyız. Hatalar da oyunun bir parçası. Livakovic golden önce üç önemli kurtarış yaptı. Artık önümüze bakalım, Galler'e iyi hazırlanmalıyız çünkü bu maç artık çok önemli.

"Türkler şaşırtmadı"

Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi." şeklinde konuştu.

Son olarak Modric sözlerini şöyle tamamladı: