Macaristan Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı Hazırlık maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan, hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.

İHA

A Milli Futbol Takımı ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek olan Macaristan Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Marco Rossi yönetiminde takım toplantısıyla başlayan antrenman, düz koşuyla sürdü.

Maçın taktiği üzerine çalışıldı

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmana ısınma hareketleriyle devam eden milli takım, daha sonra topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Macaristan Milli Takımı, antrenmanın basına kapalı bölümünde Türkiye maçının taktiği üzerinde durdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)