Mehmet Büyükekşi: Kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için çalışıyoruz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı basın toplantısında, "Kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kulüplerimiz de son yıllarda kadın futboluna büyük yatırımlar yapıyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı, A Milli takım hakkında konuştu.

"Desteklerini sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra futbol dünyasının başlattığı kampanya olan 'Omuz Omuza' hakkında konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Futbolun birleştirici gücünü, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için kullanmaya çalıştık ve 1 Mart’ta #OmuzOmuza yardım kampanyamızı başlattık."

"15 Haziran’a kadar devam eden kampanyamıza futbol camiasından, kurumlardan ve şahıslardan gelen destekler artarak devam ediyor. Desteklerini sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

"Kulüplerimiz son yıllarda kadın futboluna büyük yatırımlar yapıyor"

Kadın futboluna yapılan yatırım hakkında konuşan TFF Başkanı, şu açıklamayı yaptı:

"TFF olarak kulüplere verdiğimiz desteğin yanı sıra antrenör eğitimine, sporcuların gelişimine ve kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kulüplerimiz de son yıllarda kadın futboluna büyük yatırımlar yapıyor."

"Ekim ayından itibaren dünya sıralamasında en çok puan toplayan Kadın Milli Takımımızın, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşme ve teknoloji alanlarında da önemli projeler yürütüyoruz. Göreve gelirken söz verdiğimiz eSüper Ligi’ni hayata geçirdik. eMilli Takımımız da FIFA eNations Cup 2023’te mücadele ediyor."

"Ülkemizi gururla temsil edeceklerine inanıyoruz"

Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Elemeleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"A Milli Futbol Takımımız da EURO 2024 elemelerine büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyor. A Milli Takımımızın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkemizi gururla temsil edeceklerine inanıyoruz."

"UEFA’nın talebiyle misafir seyircisiz oynama kararı var"

İlk grup müsabakasını oynayacağımız Ermenistan maçı hakkında konuşan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan maçında, UEFA’nın talebiyle misafir seyircisiz oynama kararı var. Bu yüzden, maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı ve tüm gelirler #OmuzOmuza kampanyamıza aktarılacak."

"Depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum"

Büyükekşi, Bursa'de oynanacak Hırvatistan maçı hakkında da şunları söyledi:

"Bursa’da oynanacak Hırvatistan maçı için ise hem hatıra bilet gelirleri hem de tüm bilet gelirleri yine kampanyamıza aktarılacak. Buradan herkesi tribünleri doldurarak, hem milli takımımıza hem de depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum."

"Başarılarının devamını diliyorum"

Son olarak A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, şu açıklamayı yaptı: