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    Merih Demiral, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    Merih Demiral, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    Merih Demiral, kulübü Atalanta'nın isteği üzerine A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.
    • 14.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:32
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    Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

    A Milli Takım'dan duyuru

    Mili Takım'dan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.

    Merih Demiral, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı #1

    İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı yapılacak

    A Milli Takım, hazırlık maçlarında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile karşılaşacak.

    Öte yandan Atalanta'nın bu kararı oyuncuyu devre arasında satmak istediği için aldığı öğrenildi.

    İtalyan ekibi bu kararla birlikte yıldız stoperin sakatlanmasını önledi.

    Merih Demiral, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı #2


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