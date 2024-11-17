Merih Demiral: Son maçımızı kazanıp yolumuza bakacağız

Haber Merkezi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Craig Bellamy'nin yönetimindeki Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Bu müsabakanın ardından milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SON MAÇIMIZI KAZANIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Harika ev sahiplikleri için Kayseri halkına çok teşekkürler. İnşallah son maçımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz.

Merih, bu paylaşımına kalp ve Türk bayrağı emojileri de ekledi. Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.