Merih Demiral’dan Gürcistan'a karşı 2 gol

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’nde Gürcistan ile oynarken rakibini 4-1 yendi.

Millilerde Merih Demiral 2 gol attı.

İKİ GOL ATTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi.

Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan’ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi.

GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti.

90 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

"BENDEN MUTLUSU YOK"

Memleketi Kocaeli'de iki golle yıldızlaşan Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Merih, "Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder." dedi.

"GECE HAYALİNİ KURDUM"

Açıklamalarına devam eden savunma oyuncusu, "Gece hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN HAYALİ DÜNYA KUPASI"

Milli futbolcu son olarak; "Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz." sözlerini sarf etti.

"ÇOK GURURLUYUZ"

Merih Demiral basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 gol atıp kendi memleketinde büyük bir gurur yaşadığını belirten Demiral, "Çok mutlu çok gururluyuz. Memleketimde olmamın ayrı bir gururu var bende. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Küçük bir çocukken ve sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum. O yüzden Allah bana bunu nasip etti. Çok mutlu ve gururluyum. Harika bir atmosfer vardı. Bütün Kocaeli taraftarına çok teşekkür ederim. Güzel anılar yaşadık inşallah dünya kupasına katılırız" ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM BAŞKANA BİRAZ BASKI YAPTIK"

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte maçın Kocaeli’de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştuğunu söyleyen Merih, "İbrahim başkana biraz baskı yaptık maçın Kocaeli de oynanması için. O yüzden onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI’NDA OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Puan farkını 6’ya yükselttiğini söyleyen Merih Demiral sözlerine şöyle devam etti:

6 puana çıkarttık farkı. Bu şekilde oynarsak diğer maçları çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün sahaya gereken karakteri koyduk. O yüzden çok gururluyum. Diğer 2 maçta da iyi performans gösterip Dünya Kupası’nda olacağız inşallah.

"HAKAN ABİ SAĞ OLSUN KAFAMA ATIYOR TOPLARI"

Hakan Çalhanoğlu ile oynamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Hakan abi sağ olsun kafama atıyor topları. Bana sadece dokunmak kalıyor. O yüzden onlarla oynadığım için çok mutluyum. Bu pozisyonları çalışıyoruz. Goller üst üste gelince çok sevindik" dedi.