Messi'den Mbappe'ye final maçında el hareketi

Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye yaptığı hareket çok konuşuldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Maçın 23. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Lionel Messi, sevincini takım arkadaşlarıyla kutladı.

El hareketi yaptı

Devamında Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

PSG'den takım arkadaşı olan Mbappe'ye bu tarz bir hareket yapması tepki topladı.

Messi'nin Mbappe'ye yaptığı hareket VİDEO