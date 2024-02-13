Milli güreşçi Ali Cengiz Avrupa ikincisi

AA & Ensonhaber
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda 87 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Ali Cengiz, 2'nci turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u (6-3), çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1, yarı finalde ise Bireysel Belarus Kiryl Maslevich'i 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Cengiz, finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Andreevitch Komarov ile karşı karşıya geldi.
4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu
Rakibine 4-1 yenilen 27 yaşındaki Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aynı kiloda bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Belaruslu Kiryl Maskevich ve Ukraynalı Zhan Beleniuk elde etti.
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