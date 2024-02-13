Milli güreşçi Ali Cengiz Avrupa ikincisi Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya elde etti.

AA & Ensonhaber

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda 87 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu Ali Cengiz, 2'nci turda Bulgar rakibi Yoan Dimitrov'u (6-3), çeyrek finalde İsveçli Alex Kesidis'i 7-1, yarı finalde ise Bireysel Belarus Kiryl Maslevich'i 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Cengiz, finalde Rus asıllı Sırp rakibi Aleksandr Andreevitch Komarov ile karşı karşıya geldi.

4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu

Rakibine 4-1 yenilen 27 yaşındaki Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Belaruslu Kiryl Maskevich ve Ukraynalı Zhan Beleniuk elde etti.