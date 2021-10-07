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    Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finalde

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak finale çıktı.
    • AA
    • 07.10.2021 - 22:54
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    Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finalde

    Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.

    TUŞLAYA TUŞLAYA YARI FİNALE ÇIKTI

    Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

    İRANLI RAKİBİNİ YENEREK FİNALİST OLDU

    Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

    Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

    Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası nda finalde #1

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