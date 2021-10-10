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    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü

    Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un milli sporcusu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 00:44
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    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü

    İtalya’nın Olbia kentinde düzenlenen şampiyonada Manisa’nın milli judocusu +78 kiloda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci karşılaşmasında Meksikalı Priscila Martinez’i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie’yi ipponla ile yenerek yarı finale yükseldi.

    İPPONLA KAZANARAK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

    Yarı finalde rakibi Fransız Coralie Hayme’ye yenilen Öztürk, bronz madalya müsabakasına kaldı. Venezuellalı rakibi Urdaneta’yla yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanan Öztürk, sıkletinde dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü #1

    BAŞKAN KAYDA'DAN KUTLAMA

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İtalya’nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan ve Türkiye’ye bronz madalya kazandıran Hilal Öztürk’ü tebrik etti.

    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü #2

    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü #3

    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü #4

    Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü #5

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