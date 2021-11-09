Milli maçlar ne zaman, hangi gün? Türkiye Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri 2021

Milli maçlar ne zaman, hangi gün? Türkiye Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri 2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki milli maçlar ne zaman, hangi gün? İşte Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların hazırlıklarına 8 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da başladı.

Bunun üzerine Türkiye'nin Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların detayları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maç tarihleri merak ediliyor. Peki, milli maçlar ne zaman, hangi gün? İşte Cebelitarık ve Karadağ maçı tarihleri...

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye-Cebelitarık müsabakası, 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.