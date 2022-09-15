Milli Takım'ın 100'üncü yıl formaları tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Twitter hesabından, A Milli Takım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında giyeceği formalar tanıtıldı

."Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" sloganıyla tanıtılan formalar, iki farklı tasarımla sergilendi.

Formaların fiyatı 799 lira

Yeni formalar, TFF'nin alışveriş sitesi eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı. Formaların satış fiyatı ise 799,90 lira olarak belirlendi.