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    Milli Takım'ın yenildiği Faroe Adaları

    Milli Takım'ın yenildiği Faroe Adaları

    A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında 2-1 mağlup olduğu Faroe Adaları'nı sizler için yakından inceledik.
    • 26.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:12
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    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na konuk oldu. 2-1 sona eren maç sonunda Milli Takımımız, C ligi 1. Grubunu 13 puanla tamamladı.

    Rakibimiz Faroe Adaları ise bu galibiyet sonucunda 8 puanla grubu bitirdi.

    Milli Takım ın yenildiği Faroe Adaları #1

    İstanbul'un bir semtinden daha az nüfusu var

    48.865 kişilik bir nüfusa sahip olan Faroe Adaları İstanbul'un herhangi bir ilçesinin herhangi bir semtinden nüfus olarak daha küçük.

    Milli Takım ın yenildiği Faroe Adaları #2

    15-54 yaş arası erkek 13 bin

    Faroe Adaları’nda 15-54 yaş arası 13 bin 985 erkek yaşıyor. (CIA Factbook verilerine göre.)

    Milli Takım ın yenildiği Faroe Adaları #3

    İnsandan çok keçi yaşıyor

    Keçiler Ülkesi olarak bilinen Faroe Adaları'nda insandan çok keçi yaşıyor. Ülkede 80 binden fazla keçi olduğu biliniyor.

    Milli Takım ın yenildiği Faroe Adaları #4

    Haritada görünmüyor

    Haritada bakınca, Türkiye ile kıyaslandığında neredeyse görünmüyor diyebiliriz. Bu da taraftarların oldukça tepkisini çekmiş durumda.

    Milli Takım ın yenildiği Faroe Adaları #5


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