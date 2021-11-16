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    Milli yelkencilerden Tayland'da 2 madalya

    Milli yelkenciler, Tayland'da düzenlenen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası'nda 1'i altın 2 madalya kazandı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 02:25
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    Milli yelkencilerden Tayland'da 2 madalya

    Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştirilen Optimist Asya ve Okyanusya Şampiyonası tamamlandı.

    MEDİNE ŞAMPİYON OLDU

    Sekiz ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlar kategorisinde milli sporcu Medine Havva Tatlıcan, 10 yarış sonunda 128 net puanla şampiyon oldu.

    Milli yelkencilerden Tayland da 2 madalya #1

    ERKEKLERDE EGE İKİNCİ

    Erkeklerde milli sporcu Ege Erdemli ise genel kategoride 54 net puanla ikinci sırada yer aldı.

    Optimist Milli Takımı da takım yarışında şampiyonluğu elde etmişti.

    Milli yelkencilerden Tayland da 2 madalya #2

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