AA & Ensonhaber

Dünya erkekler 50 metre kurbağalama rekorunu 24.95 saniyelik derecesiyle elinde bulunduran Emre Sakçı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın son gününde havuza çıktı.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Yarışın ilk anlarında üstünlüğü elinde tutan Emre, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Ancak finalde 25.56 saniyelik derecesiyle Çinli rakibi Qin Haiyang’ın yalnızca 0.14 saniye gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya kazandı.

KUZEY TUNÇELLİ'DEN BRONZ MADALYA

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalya ile tamamladı. Daha önce erkekler 1500 metre serbest stil yarışında mücadele eden Kuzey Tunçelli, bronz madalya alarak milli takım adına bir diğer önemli başarıya imza atmıştı.