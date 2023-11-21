Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na Türkçe tebrik A Milli Futbol Takımımız, Cardiff Stadyumu'nda son çalışmalarını gerçekleştirirken idmanın bitiminde renkli anlar yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'e konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, Cardiff Stadyumu'nda son çalışmalarını gerçekleştirdi.

Millilerimiz, üçüncü kez baba olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na mesaj yolladı. Teknik Direktörümüz Montella, Türkçe mesajında ‘Tebrikler Çalhanoğlu Ailesi’ ifadelerine yer verdi.

İtalyan teknik adamın Türkçe mesaj verdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan Yıldız sorusu

Öte yandan "Kenan Yıldız'ın performansı sizi şaşırttı mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu. Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek." diye konuştu.