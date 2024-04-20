Napoli'nin hedefi Vincenzo Montella! Görüşme yapıldı İtalya Serie A ekibi Napoli'nin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yeni sezonda takımın başına getirmek istediği belirtildi.

ensonhaber.com

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Millilerin EURO 2024'e katılmasında büyük pay sahibi olan Montella'nın turnuva sonunda ülkesine dönebileceği ifade edildi.

Napoli'de ilk hedef Montella

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in hedefi Montella'yı takımın başına getirmek.

Serie A’da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu sezon büyük bir çöküşe geçen Napoli, ligde sekizinci sırada yer alıyor.

Gelecek sezona yönelik çalışmaların başladığı İtalyan devinde ilk hedefin Vincenzo Montella'nın olduğu akarıldı.

Radi Garcia'nın yerine isteniliyor

Habere göre Napoli’nin Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve takımın Montella'ya emanet edilmek istendiği bilgisine yer verildi.

İkili görüşme gerçekleştirdi

Ayrıca Aurelio De Laurentiis ile Montella'nın Roma'da bir buluşma gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Napoli başkanının 49 yaşındaki çalıştırıcıyı Türkiye’yi EURO 2024’e taşıdığı için tebrik ettiği ve çeşitli konuların masaya yatırıldığı vurgulandı.

Sözleşmesi devam ediyor

A Milli Takım'ın başında 6 karşılaşmaya çıkan Montella, 1.67 puan ortalaması yakaladı.

Avrupa Şampiyonası'nda takımın başında olacak olan Montella'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.